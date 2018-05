NordCorea, alto funzionario Pyongyang vola a New York da Pompeo

Kim Yong-chol, ex capo dei servizi militari di intelligence e attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, ha lasciato Pechino diretto a New York con un volo Air China, per incontrare il segretario di Stato Mike Pompeo e definire il summit tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un. Lo riporta l'agenzia Yonhap, ricordando che la missione di Kim è la prima di un funzionario del Nord negli Usa dal 2000.