Nord Corea, Kim Jong-un: "Ho pulsante nucleare, nostra forza completata"

Il leader nordcoreano Kim Jong-un torna a minacciare gli Usa. "La nostra forza nucleare è stata completata e sulla mia scrivania ho il pulsante per sferrare l'attacco", ha detto nel suo discorso di inizio anno. Kim Jong-un ha usato toni concilianti invece con Suel, sperando in un miglioramento dei rapporti e augurando la buona riuscita delle Olimpiadi invernali.

Come spesso già accaduto nei sui discorsi di inizio anno, il leader nordcoreano ha fatto un augurio per il miglioramento dei rapporti tra le due Coree. "Le Olimpiadi invernali che si terranno presto nel Sud - ha affermato - saranno una buona opportunità per mostrare lo stato della nazione coreana e desideriamo sinceramente che l'evento si svolga con risultati positivi".



Pugno duro con gli Usa. "L'intera area degli Stati Uniti continentali è sotto il raggio d'azione nucleare", ha sottolineato Kim Jong-un avvertendo che "gli Usa non inizino mai una guerra contro di me o il mio Paese".