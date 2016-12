Nizza, attentato sul lungomare: almeno 30 i morti

A Nizza ci sono "alcune decine, almeno una trentina di morti" e "un centinaio di feriti". E' questo il bilancio provvisorio dell'attacco portato da un camion contro la folla riunita per vedere i fuochi del 14 luglio. Lo ha dichiarato il viceprefetto Sebastien Humbert, citato dalla rete all news i-Tele'. Intanto le autorità hanno fatto sapere che l'autista del camion è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia.