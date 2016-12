Nigeria, nuovo video di Boko Haram: scambio prigionieri-studentesse rapite

Boko Haram ha diffuso un nuovo video sulle studentesse nigeriane rapite nell'aprile di due anni fa in Nigeria. Il gruppo jihadista, come riporta la Bbc, chiede il rilascio di alcuni combattenti in cambio della liberazione delle giovani. Nelle immagini si vedono circa 50 ragazze velate dietro un combattente di Boko Haram.

Nigeria, Boko Haram: scambio prigionieri-studentesse rapite 1 di 3 Da video Da video Nigeria, Boko Haram: scambio prigionieri-studentesse rapite Nel video, che mostra circa 50 ragazze velate dietro un combattente del gruppo, si chiede il rilascio di alcuni combattenti in cambio della liberazione delle giovani 2 di 3 Da video Da video Nigeria, Boko Haram: scambio prigionieri-studentesse rapite Nel video, che mostra circa 50 ragazze velate dietro un combattente del gruppo, si chiede il rilascio di alcuni combattenti in cambio della liberazione delle giovani 3 di 3 Da video Da video Nigeria, Boko Haram: scambio prigionieri-studentesse rapite Nel video, che mostra circa 50 ragazze velate dietro un combattente del gruppo, si chiede il rilascio di alcuni combattenti in cambio della liberazione delle giovani leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel video, della durata di 11 minuti, parla il presunto portavoce del gruppo jihadista. In una parte del filmato, di circa un minuto, si vedono anche le immagini di presunti bombardamenti dell'esercito che avrebbero ucciso alcune delle ragazze in ostaggio dietro Sambisa.



A parlare è poi una delle ragazze il cui padre è apparso spesso in tv per chiedere la liberazione delle studentesse e della figlia, che chiede ai genitori di premere sul governo per la liberazione dei terroristi. Dietro di lei alcune compagne piangono. Poi il militante a volto coperto mette in guardia il governo: se cercherete di liberarle con la forza, dice, pagheranno con la vita.



Si tratta del terzo video di Boko Haram sulle ragazze rapite nell'aprile 2014 a Chibok. Al momento si ritiene che delle circa 280 ragazze sequestrate siano quasi 220 quelle ancora nelle mani del gruppo jihadista.