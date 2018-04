Nigeria, 4 ragazzine usate come kamikaze: 5 morti, 13 feriti

Quattro ragazzine usate dai fondamentalisti come kamikaze e un'altra donna sono rimaste uccise in attacchi simultanei in un villaggio alla periferia di Maiduguri, capitale dello Stato del Borno, in Nigeria . Lo riferisce la polizia locale precisando che i feriti sono in tutto 13. Nella zona sono molto attivi i terroristi islamici di Boko Haram .

Gli attentati sono avvenuti sabato sera poco prima delle 22, l'ora in cui inizia il coprifuoco e per questo motivo la maggior parte degli abitanti del villaggio si trovava in casa. Tutte e quattro le kamikaze sono morte negli attacchi, l'altra vittima è una donna mentre i feriti sono stati tutti ricoverati in ospedale.



Nello Stato nigeriano del Borno sono molto attivi i terroristi islamici di Boko Haram. All'inizio del mese sempre alla periferia di Maiduguri un kamikaze in bicicletta aveva ucciso tre persone. Dal 2009 la guerriglia dei Boko Haram ha ucciso tra 15-20mila persone in Nigeria e Paesi confinanti innescando una crisi umanitaria da 2,3 milioni di sfollati e profughi.