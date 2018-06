Nicaragua, salta la tregua: almeno sei morti in attacco incendiario

Almeno sei persone sono state uccise in Nicaragua da presunti gruppi paramilitari leali al presidente Daniel Ortega nel giorno in cui era stata raggiunta una tregua tra il governo sandinista e l'opposizione con la mediazione della Chiesa Cattolica. Lo afferma in una nota il capo dei pompieri di Managua Ramon Landero precisando che uomini mascherati hanno gettato molotov contro una casa di tre piani che ha preso fuoco. Tra le vittime anche due bimbi.