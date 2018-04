New York, avvocato attivista si immola come bonzo a favore del clima

Si è immolato come un bonzo per sostenere la lotta del cambiamento climatico dandosi fuoco a New York. David Buckel, un avvocato per i diritti gay, si è tolto la vita dandosi fuoco in un parco. L'uomo, 60 anni, ha lasciato un biglietto di spiegazioni. Il messaggio, inviato anche ai media americani, è un invito a condurre una vita meno egoista per proteggere il clima del pianeta.