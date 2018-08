Sposa bagnata, sposa fortunata: questa volta è proprio il caso di dirlo. Una coppia di sposi, dopo il matrimonio celebrato nella Contea Bergen (New Jersey, Stati Uniti), si stava dirigendo al banchetto per festeggiare il lieto evento, quando ha iniziato a piovere in modo intenso. Nel giro di 15 minuti l'acqua ha invaso case, negozi e anche la strada impedendo all'auto nuziale di procedere. Fortunatamente una pattuglia della polizia locale si trovava in zona ed è intervenuta.

Un video, pubblicato su Facebook, documenta il momento del salvataggio. La sposa esce dall'auto attraverso il tettuccio superiore, si toglie le scarpe e si aggrappa all'agente con una mano, con l'altra invece cerca di tenere alzato l'ampio vestito bianco per evitare che si bagni. La donna si alza in piedi e con un balzo riesce a salire sull'auto della polizia e si mette in salvo. Così fanno anche il marito e gli altri passeggeri.



"La loro festa non è iniziata nel migliore dei modi", ha commentato l'agente responsabile del salvataggio, "la cosa positiva è che siamo riusciti a salvarli. Auguro loro tanta gioia e felicità per la nuova vita insieme".