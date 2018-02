Muore di cancro la videoblogger Usa che sosteneva la dieta anticancro

La giovane ha spiegato che la zia, grazie alla sua dieta vegana, sarebbe potuta sopravvivere: a ucciderla, secondo la giovane, è stata sua madre, che ha dato da mangiare alla zia carne e cibo cotto al microonde. "La mia famiglia - ha detto la videoblogger alla rivista online Babe - non capiva il nostro modo di vivere. Ciò che è successo è stato che, mentre Mari viveva con mia madre, la mamma ha iniziato a dirle che avrebbe dovuto iniziare a mangiare carne. E lei ha acconsentito a fare cose che non avrebbe voluto fare. Mia zia era contro il microonde, perché il suo uso è legato all'insorgenza del tumore, ma mia mamma cucinava il cibo che dava a zia Mari proprio con il microonde. Zia non mangiava la carne, ma mamma le comprava hamburger e cibi del genere, e Mari li mangiava". Secondo la giovane, dunque, "è stato questo comportamento a causare i problemi".



Le due donne erano diventate vere star del web con i loro video, nei quali sostenevano che seguire una dieta vegana, bere succhi di frutta e pregare dio fossero le soluzioni per guarire dal tumore, e fornivano ricette particolareggiate di quali succhi di frutta fossero i migliori per eliminare le "tossine del cancro". Mari Lopez, in un video, aveva anche raccontato di essere guarita dal suo cancro in 90 giorni grazie a questa dieta, che unita a una rinnovata fede in Dio l'avevano anche "guarita" dalle tendenze lesbiche.