Panico nel centro di Mosca, invaso dai tifosi al seguito delle squadre che partecipano ai Mondiali. Un taxi, su via Ilyinka, vicino alla Piazza Rossa, ha investito dei pedoni, ferendo 7 supporter messicani. Lo riferisce la polizia, spiegando che la vettura, fuori controllo, ha prima colpito un segnale stradale e poi la folla. Il conducente è stato fermato: è Anarbek Uulu Chynghyz, 28enne del Kirghizistan.

Lo schianto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Gostiny Dvor su via Ilyinka, nel centro di Mosca. Secondo alcuni testimoni, il conducente, dopo l'investimento, avrebbe tentato di fuggire, ma sarebbe stato bloccato da passanti e agenti. La polizia stradale ha successivamente smentito che l'uomo fosse ubriaco al volante. Ribadito, invece, che non si tratterebbe di un atto volontario. "E' stato un errore, non un gesto intenzionale", sarebbe stata l'ammissione del tassista.