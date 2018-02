Molestie Usa, onda #MeToo travolge un magnate dei casinò

Wynn è stato uno dei protagonisti della grandissima espansione dell'iconica Strip di Las Vegas negli anni '80 e '90.



Il 76enne ex rivale in affari diventato alleato politico di Donald Trump si è dimesso a gennaio dal suo incarico di tesoriere del comitato nazionale repubblicano, posto che aveva occupato quando Trump era diventato presidente a gennaio 2017.



Wynn ha negato le accuse, pubblicate per primo dal Wall Street Journal, e ha accusato l'ex moglie Elaine di aver istigato la campagna contro di lui nel quadro di una "causa terribile e feroce" per la revisione delle intese di divorzio.