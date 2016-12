Missione conclusa per Samantha Cristoforetti, ecco le ultime foto dallo spazio

Nella foto si distingue l'Italia settentrionale, con l'arco disegnato dalle luci, fra le quali spiccano quelle delle città più grandi, come Milano e Torino, e si distingue anche la sua Trento.



E' tranquilla, Samantha Cristoforetti, per il viaggio di rientro. Risolto anche il problema tecnico per il quale, durante un test, si erano accesi per errore i motori della Soyuz, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è pronta ad affrontare il viaggio.



Acceso motore Soyuz per tornare sulla Terra - Si è acceso il motore principale della Soyuz. Adesso la navetta può lasciare l'orbita nella quale si trova per cominciare la fase di rientro verso la Terra.