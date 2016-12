Iss, Samantha Cristoforetti: "Ciao mamma, qui è andato tutto benissimo"

10:53 - "E' andato tutto benissimo, abbiamo visto immagini spettacolari, la prima alba e le stelle". Lo ha detto Samantha Cristoforetti, salutando la mamma nel suo primo collegamento dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) con il centro di controllo della missione a Mosca. Sorridente, felice e divertita, Cristoforetti si è commossa quando ha sentito in cuffia: "Ciao Samantha, sono la mamma".

Poi l'entusiasmo e la voglia di parlare della sua prima volta fra le stelle: "quando siamo arrivati alla Stazione spaziale è stato il momento perfetto per vedere i pannelli solari colorati di arancione. È stato un momento stupendo, proprio come mi avevano detto". "Lo spazio è come lo sognavi?", ha chiesto la mamma. "Molto meglio!", è stata la risposta.



E poi l'astronauta ha chiesto: "Quanto freddo avete preso a guardare il lancio?". Emozionata anche la mamma, ha risposto: "Ma no, siamo stati fortunati, non era freddo. Vedere il lancio ci ha riscaldato tutti". Felice dell'accoglienza affettuosa che ha trovato a bordo, Samantha ha raccontato alla mamma: "Qui ci hanno accolti con una cena, o forse un pranzo, o la colazione ... non saprei, ma è tutto bellissimo". La prima cosa che ha gradito è stata dell'acqua, naturalmente succhiata da una cannuccia collegata a un sacchetto, come è d'obbligo in orbita.