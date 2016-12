Migranti, soccorse 60 persone al largo delle coste spagnole

Una sessantina di migranti sono stati tratti in salvo dalle autorità marittime spagnole nella sola giornata di domenica, portando a 136 il numero dei disperati recuperati nel fine settimana. Nella prima operazione sono stati salvati 21 migranti. Poi in serata altri 39 migranti sono stati localizzati e tratti in salvo. In migliaia cercano di raggiungere le coste spagnole penetrando nelle due enclave in Marocco di Ceuta e Melilla.