Migranti, Salvini: Viminale a oscuro di intervento guardia costiera

"I maltesi avevano assunto la responsabilità di un intervento in aiuto di un barcone con 170 immigrati a bordo all'interno delle loro acque e, senza prestare alcun soccorso, hanno 'accompagnato' il barcone verso le acque italiane". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini sottolineando che "una nave della guardia costiera italiana, senza che il Viminale ne fosse informato, ha imbarcato gli immigrati in acque maltesi, per dirigersi verso l'Italia".