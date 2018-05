Migranti, proposti 2,5 mld in budget Ue 2019 per gestione frontiere

"Per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, nel budget 2019 vogliamo stanziare 2,5 miliardi di euro. Ci rivolgiamo in particolare agli Stati di confine come Bulgaria, Grecia, Malta, Cipro, Italia, Francia e Spagna". Lo ha annunciato il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, presentando la proposta di Bilancio Ue per il 2019, che ora dovrà passare al vaglio di Consiglio e Parlamento Ue.