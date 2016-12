Migranti,Parigi:agenti frontiera Ue

Il ministro dell'Interno francese, Bernard Cazeneuve, ha proposto al Consiglio dell'Ue l'introduzione di guardie di frontiera europee sotto la responsabilità diretta di Frontex. Lo riferiscono fonti diplomatiche. Intanto il Regno Unito chiede il pugno di ferro sui rimpatri: "Tolleranza zero per chi abusa del nostro sistema di asilo, rimandare i migranti economici nei loro Paesi", ha detto Theresa May, segretario di Stato per gli Affari interni.