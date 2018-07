Migranti, Oim: nel 2018 1.443 morti nel Mediterraneo

Dall'inizio del 2018 sono arrivati in Europa via mare 50.872 migranti e 1.443 sono morti durante la traversata. Sono i numeri indicati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), secondo cui la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia resta quella dove si muore di più. Qui si contano infatti 1.104 vittime, quasi quattro volte quelle sulla rotta per la Spagna (294), con numero di arrivi pressoché uguale.