Migranti, Oim: nel 2017 54mila arrivi in Europa via mare, 1.316 i morti

Commissione Ue: "Italia acceleri l'identificazione" - Sul versante politico intanto la Commissione europea "esorta l'Italia a accelerare le procedure per identificare e registrare in vista del ricollocamento tutti gli aventi diritto e per trovare soluzioni adeguate sulle interviste di sicurezza con gli Stati membri di destinazione del ricollocamento". Lo ha detto il commissario europeo per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos.



"Tutti i migranti aventi diritto al ricollocamento che arrivano in Italia devono essere incanalati ordinatamente in hub specificamente designati", ha aggiunto. "Se gli Stati che non hanno fatto ricollocamenti nell'ultimo anno non prenderanno azioni entro un mese, specificheremo la nostra posizione anche con l'apertura di procedure di infrazioni".



Frontex: -84% arrivi in Ue, ma in Italia +33% - I migranti arrivati illegalmente nell'Unione europea nei primi quattro mesi del 2017 sono stati 47mila, l'84% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016, ma l'Italia continua a vedere un trend in crescita. Lo riferisce Frontex, precisando che ad aprile sono stati infatti 12.900 i migranti sbarcati nel nostro Paese attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, con un aumento del 19% rispetto a marzo.



In tutto sono oltre 37.200 i migranti arrivati in Italia nei primi quattro mesi dell'anno, il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2016.