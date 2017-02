Migranti, Oim: in mare sono già morte 485 persone dall'inizio dell'anno

Sono 485 i migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno, nel tentativo di raggiungere l'Europa. Lo rivela l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), precisando che nello stesso periodo del 2016 erano stati registrati 425 decessi. Gli arrivi via mare in Europa al 26 febbraio sono stati 16.775, poco più dell'80% dei quali giunti in Italia (13.457). Nei primi 57 giorni del 2016, erano stati registrati in tutto 124.986 sbarchi.