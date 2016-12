Migranti, non si arresta il fiume di profughi verso l'Ungheria

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 3.023 i migranti e profughi affluiti in Ungheria attraverso la frontiera con la Serbia. Come ha riferito la polizia locale, citata dai media a Belgrado, si tratta in prevalenza di siriani, afghani e pachistani. Intanto il premier ungherese Viktor Orban ha chiesto all'Ue di stanziare 3 miliardi di euro per i Paesi confinanti con la Siria a sostegno dei profughi.