Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi replica: "Tocca all'Italia farli sbarcare"

"Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia. Oggi chiederemo alla Francia di accoglierci". Lo ha affermato Axel Steier, rappresentante dell'Ong Lifeline che noleggia la nave da giorni carica di migranti in attesa della possibilità di attraccare, alla radio francese RTL. "Se non abbiamo risposta - ha detto Steier - lasceremo Malta per andare verso il nord. Spagna o Francia". Ma Parigi frena subito: "Tecnicamente, praticamente, è all'Italia che spetta ricevere la nave", dice il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau.

"Spetta all'Italia farsi carico della Lifeline" - Nel dibattito sulla nave carica di migranti è intervenuto anche il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, che ha affermato che spetta "all'Italia" farsi carico della Lifeline. "La Francia ricorda il diritto internazionale: quando c'è una nave e si fa un salvataggio in mare, è il caso dei passeggeri della Lifeline, li si sbarca al porto più vicino, è Malta o l'Italia", ha dichiarato su France 2. "Tecnicamente, praticamente, è all'Italia che spetta ricevere la nave", ha insistito. "Questo non a tutti va bene, è il diritto internazionale, non siamo qui per sostituire il diritto con la legge della giungla ", ha concluso.



La Alexander Maersk in attesa di autorizzazione - Altro caso è quello della nave container Alexander Maersk, battente bandiera olandese e in attesa di autorizzazione a largo di Pozzallo con a bordo 110 migranti. Secondo il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma, le persone a bordo di fatto private della libertà personale. Con una lettera al Comandante generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Giovanni Pettorino, chiede quindi "urgenti informazioni sugli ordini impartiti relativamente alla impossibilità di approdo della nave container".





Le Pen: "Navi tornino in Libia" - Dura la posizione di Marine Le Pen: "Le navi cariche di migranti delle Ong vanno ricondotte al porto di partenza, in Libia". La leader del Rassemblement National (ex-Front National) ha poi accusato le Ong di "complicità" con i trafficanti, quando vanno a "prendere i clandestini lungo le acque territoriali per condurli nell'Unione europea".