Migranti: in Ue potranno lavorare dopo 6 mesi dalla richiesta asilo

In base all'accordo raggiunto oggi tra Eurocamera e Consiglio Ue sulle condizioni di accoglienza per i profughi, i migranti che fanno richiesta di asilo in un Paese dell'Ue potranno lavorare 6 mesi dopo la presentazione della domanda (attualmente sono 9), frequentare da subito i corsi di lingua e godere del servizio sanitario. L'intesa esclude il carcere per i minorenni, che dovranno entrare nel sistema scolastico non più tardi di due mesi dall'arrivo.