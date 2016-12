Migranti, il 23 vertice Ue straordinario Ungheria-Croazia, tensione ai confini

Dopo gli scontri in Ungheria, nuova giornata di tensioni anche al confine croato, dove i migranti hanno sfondato i cordoni della polizia. Intanto il governo di Budapest si è detto "pronto a sostenere il sistema delle quote" solo se l'Ue difenderà le frontiere. Convocato per mercoledì 23 un Consiglio Ue straordinario mentre, dal Salone di Francoforte, la Merkel lancia la sua proposta: "I costruttori di auto diano lavoro ai rifugiati".