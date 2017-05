Migranti, Bruxelles all'Austria: no controlli di confine al Brennero

Bruxelles ha ribadito il suo no ai controlli di confine al Brennero, chiesti dall'Austria per limitare l'arrivo di migranti. L'Ue ha invece prorogato per altri sei mesi i controlli lungo altri confini dello spazio Schengen in Austria, Germania, Svezia, Norvegia e Danimarca. Secondo il regolamento Schengen, si tratta dell'ultima proroga possibile. Lo riferisce la stampa austriaca.