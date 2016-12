Migranti, barriera metallica tra Macedonia e Grecia: scontri con la polizia al confine

La Macedonia ha cominciato a costruire una barriera metallica, con filo spinato , su un tratto del confine con la Grecia . E' uno tra i più utilizzati dai migranti e profughi per entrare nel Paese ex jugoslavo e proseguire il viaggio in Europa occidentale. Intanto la tensione resta alta : sabato mattina, dopo il ferimento di un migrante ustionato dall'alta tensione , 250 profughi hanno iniziato a lanciare pietre : è intervenuta la polizia.

La barriera in fase di costruzione è simile a quella eretta dall'Ungheria alle frontiere con Serbia e Croazia. Il quotidiano macedone Vecer ricorda come in una recente seduta straordinaria del Consiglio per la sicurezza nazionale il presidente macedone Gjorgje Ivanov si fosse espresso a favore di una barriera metallica alla frontiera meridionale con la Grecia.



Da alcune settimane la Macedonia, al pari di Slovenia, Croazia e Serbia, consente l'ingresso nel Paese solo a profughi provenienti da zone di guerre e conflitti di Siria, Iraq e Afghanistan. Le porte restano invece chiuse per il resto dei migranti cosiddetti "economici", che a centinaia affollano la "terra di nessuno" al confine greco-macedone, dove a più riprese organizzano movimentate proteste e tentativi di sfondamento che spesso sfociano in scontri con la polizia macedone.



Scontri al confine - La polizia macedone, come riferiscono media locali, è intervenuta quando gruppi di migranti bloccati da giorni nella "terra di nessuno" alla frontiera con la Grecia e ai quali viene negato l'ingresso in Macedonia, hanno cominciato a bersagliare con sassi e altri oggetti i militari macedoni impegnati a costruire la barriera metallica. Secondo l'emittente tv privata Telma, almeno quattro agenti macedoni sono rimasti finora feriti nei nuovi scontri.