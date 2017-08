Migranti, banchi vuoti alla plenaria del Parlamento Ue: scontro Juncker-Tajani

Duro scontro in plenaria al Parlamento europeo tra il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, e il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il primo, che avrebbe dovuto parlare della presidenza maltese e della crisi migratoria, si è lamentato per i pochi deputati presenti in aula. "Siete ridicoli", ha attaccato, subito ripreso da Tajani: "Moderi i termini, è la Commissione sotto il controllo del Parlamento non il contrario".