Migranti, appello della Marina libica: "Italia ci dia subito altri mezzi"

Solo così "noi, come Guardia costiera e come Marina, potremo fare del nostro meglio e sempre di più per il bene dei migranti", ha aggiunto Rahuma spiegando che "più aiuti arriveranno dall'Italia e più noi riusciremo a lavorare meglio e a rendere un servizio migliore ai migranti".



Alla domanda su cosa servirebbe alla Marina e alla Guardia costiera libica per bloccare completamente il flusso dei migranti, Rahuma risposto: "Penso che nella commissione tecnica italo-libica siano stati specificati tutti i dettagli. Non sono un tecnico. E' stato discusso a lungo nella Commissione" che si riunisce "spesso in Italia. Sono sicuro che questo aiuto arriverà e sarà sempre più importante. Ci sono tecnici che si stanno occupando di questi aiuti", ha insistito riferendosi implicitamente alla Commissione bilaterale italo-libica.



"Gli aiuti già sono arrivati, in parte, e altri ne arriveranno in futuro affinché possiamo aiutare le persone. Noi svolgiamo anche un'azione umanitaria per questi esseri deboli che sono i migranti", ha ricordato l'ammiraglio riferendosi implicitamente alle sette motovedette già fornite dall'Italia e alle 12 prospettate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il rapporto italo-libico andrà avanti perché abbiamo un progetto di lunga durata", ha insistito Rahuma sottolineando che quella fra Libia e Italia "è una collaborazione positiva e sarà sempre così. Non permetterò a nessuno di rovinare il rapporto fra i due Paesi e i due popoli: la nostra collaborazione è più importante di qualsiasi altra cosa", ha concluso.