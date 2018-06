Migranti, ambasciatore Francia: "Cooperazione con Italia è solida"

"La cooperazione italo-francese è solida e indispensabile per entrambi i Paesi". Lo ha detto l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, dopo le polemiche sul caso della nave Aquarius. "Non faccio commenti in questo momento - si è poi limitato ad aggiungere -. Ci saranno espressioni pubbliche oggi pomeriggio in Francia".