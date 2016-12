Migranti, Alfano: impronte al 100%

Alla Commissione Ue chiede all'Italia di accelerare con gli hotspot per permettere l'uso della forza per la raccolta delle impronte digitali, il ministro dell'Interno Angelino Alfano replica che "in Italia vengono registrate quasi ormai al 100%". E sottolinea che per far funzionare gli hotspot "deve funzionare il ricollocamento", perché "il piano strategico dell'Ue è fatto di hotspot ma anche del ricollocamento dei profughi".