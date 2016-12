Migranti, 10mila cittadini islandesi pronti ad accogliere profughi siriani

Gli abitanti islandesi sono pronti ad accogliere 10mila profughi che scappano dalla guerra in Siria. Dopo che il governo di Reikiavik aveva dato la sua disponibilità per ospitare soltanto 50 rifugiati, i cittadini si sono mobilitati attraverso un'iniziativa per l'accoglienza lanciata dalla professoressa Bryndis Bjorgvinsdottir su Facebook. L'idea ha avuto un tale successo che è stata approvata dal ministro del Welfare Eyglo Hardardottir.