Michelle Obama alle donne: "Come è potuto accadere il 2016?"

Al United States of Women Summit Michelle Obama si rivolge alle donne e le striglia. "Come abbiamo potuto lasciare che accadesse quanto accaduto nell'elezione del 2016? - ha detto -. Quando la persona più qualificata era una donna". E a chi le chiede di scendere in politica l'ex First Lady risponde così: "Ritengo che questo sia parte del problema. Non abbiamo ancora capito bene il 'Yes We can' usato da Barack nella campagna del 2008".