Mh17, l'Ucraina: "Quell'aereo fu abbattuto da professionisti russi"

Il premier ucraino Arseni Iatseniuk ha sostenuto che il Boeing malese del volo Mh17 venne abbattuto sui cieli del Donbass dalle forze speciali russe perché i "separatisti ubriachi" non sarebbero stati in grado di operare sul sistema missilistico Buk. E, poco prima che venissero resi noti i risultati preliminari dell'inchiesta olandese, ha detto che quel missile fu lanciato dai combattenti russi. Mosca replica che che l' indagine olandese è "di parte".

In una riunione governativa Iatseniuk ha infatti dichiarato che quel missile venne lanciato "solo dal territorio controllato dai combattenti russi. Non c'è dubbio che i separatisti ubriachi non erano in grado di operare su quei sistemi e questo significa soltanto che su di essi potevano operare soldati russi professionisti".



Da parte sua, Mosca ha sempre smentito di aver inviato armi e truppe nel Donbass, senza però negare la presenza di volontari russi.