Aereo Malaysia cade in Ucraina: tra i 298 morti un italo-olandese e il figlio

Un boeing 777 della Malaysia Airlines sarebbe stato abbattuto in Ucraina, vicino al confine con la Russia. Lo riferisce l'agenzia Interfax citando una fonte dell'aviazione di Mosca. Il volo era partito da Amsterdam diretto a Kuala Lumpur. A bordo viaggiavano 298 persone, tra cui un italo-olandese e il figlio: non ci sono superstiti. Prima della notizia, i separatisti filorussi avevano sostenuto di aver colpito un An-26 ucraino nella zona di Torez.

01:44 Continuano verifiche della Farnesina

Al momento non sono state date indicazioni sull'identità di questa persona, mentre la Farnesina precisa che i contatti con la compagnia Malysia Airlines e con il governo dell'Olanda - Paese da cui il Boeing 777 poi precipitato era decollato ieri sera alla volta di Kuala Lumpur - sono "ancora in corso". In una breve nota della Farnesina, si sottolinea poi che "le verifiche comunque continuano" con i vari partner "per escludere la presenza di altri italiani a bordo del velivolo".

01:22 A bordo un italo-olandese e suo figlio

Un italo-olandese e suo figlio risultano fra i passeggeri. "A seguito dei contatti e delle verifiche in corso sulle informazioni fornite dalla compagnia aerea e dalle autorità olandesi, risulterebbero coinvolti un doppio cittadino italiano-olandese e suo figlio". Lo riferisce la Farnesina.

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta "scioccata" per l'abbattimento del volo della Malaysia Airlines sui cieli dell'Ucraina e ha chiesto che si avvii "un'inchiesta immediata e indipendente sulle cause" della tragedia. Lo ha reso noto il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert, in una nota. Tra le vittime ci sarebbero anche quattro tedeschi.

00:08 Nessuna segnalazione di italiani a bordo

Il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, sta seguendo personalmente le verifiche che l'Unita di crisi della Farnesina ha in corso sulla lista, fornita dalla Malaysian Airlines, dei passeggeri dell'aereo abbattuto al confine tra Ucraina e Russia. Attivata anche la sala operativa dove al momento non sono arrivate segnalazioni su passeggeri italiani. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

23:38 A bordo anche 6 inglesi e 4 tedeschi

La compagnia ha annunciato che a bordo si trovavano anche 11 indonesiani, 6 inglesi, 4 tedeschi, 4 belgi, 3 filippini e un canadese. Resta ancora da definire la nazionalità di 50 passeggeri.

23:09 Putin: "Responsabilità di Kiev"

La responsabilità della tragedia dell'aereo della Malaysia Airline "ricade su Kiev". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riferisce l'agenzia Riva Novosti. "Non sarebbe successo se Kiev non avesse ripreso l'operazione militare" contro i ribelli.

23:05 Malaysia: "A bordo 298 persone, tra cui 154 olandesi"

"A bordo del Boeing della Malaysia Airline precipitato a est dell'Ucraina c'erano 298 persone, di cui 154 olandesi, 27 australiani e 23 malesi". Lo riferisce la compagnia aerea in una conferenza stampa ad Amsterdam.

22:39 Media: Kiev ha prove contro Mosca

I servizi della sicurezza ucraina riferiscono di avere intercettato delle conversazioni telefoniche, tra cui una tra un funzionario dei servizi russi ed un comandante dei ribelli che ammetterebbero il loro coinvolgimento nell'abbattimento dell'aereo della Malaysia Airlines. Lo riferisce su Twitter il sito Breaking news.

22:16 Nato: "Occorre indagine internazionale"

"Ci sono molti aspetti poco chiari nelle circostanze dell'incidente aereo. Tuttavia l'instabilità nella regione, causata dai separatisti sostenuti dalla Russia, ha creato una situazione sempre più pericolosa. E' importante che sia lanciata immediatamente una completa indagine internazionale, senza impedimenti, per stabilire i fatti e portare velocemente i responsabili davanti alla giustizia". Così il segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen.

21:34 Eurocontrol chiude spazio aereo sulla zona

Eurocontrol, l'agenzia per il controllo del traffico aereo a cui aderiscono 39 Paesi europei, ha decretato la chiusura dello spazio aereo dell'Ucraina orientale ai voli civili fino a nuovo ordine, in attesa che si chiariscano le cause dell'abbattimento del Boeing.

21:11 Media: intorno a 70 olandesi a bordo

Sarebbero tra i 60 e i 70 gli olandesi a bordo del volo. E' quanto emerge dai media olandese sommando le prenotazioni di diverse agenzie di viaggi. Secondo quanto riporta il 'Telegraaf', c'erano 22 olandesi che avevano prenotato via D-Reizen, da 20 a 30 con World Ticket Center, 15 con Anwb e Snp, e altri 4 avevano fatto il biglietto via Atp.nl.

20:41 Renzi: "Stiamo facendo verifiche"

"Le nostre autorità stanno facendo le loro verifiche, l'intera comunità internazionale segue con enorme apprensione questa dolorosa vicenda". Lo dice il premier Matteo Renzi.

20:40 Enac a compagnie: "Evitare la zona"

L'Enac invita le compagnie italiane a evitare il sorvolo delle zone a rischio dopo l'aereo precipitato tra Russia e Ucraina. "In attesa di acquisire maggiori elementi e dettagli sulle cause che hanno portato al disastro, l'Enac invita le compagnie aeree nazionali ad evitare il sorvolo delle aeree in questione", dice la nota.

20:38 Renzi: "Drammatico e preoccupante"

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi si è detto profondamente scosso per l'aereo della Malaysia Airlines precipitato nel pomeriggio. "Una notizia drammatica e dai contorni molto preoccupanti", la definisce il premier italiano che guida il semestre dell'Unione europea.

20:23 Ue: "Serve indagine internazionale"

L'Alto rappresentate Ue, Catherine Ashton, si dice "scioccata per la tragica perdita" dell'aereo della Malaysian Airlines. "Le circostanze devono essere chiarite senza ritardo - afferma - e un'indagine internazionale deve fare piena luce su questa tragedia".