Messico, sequestro di massa in un ristorante di Puerto Vallarta

Uomini armati hanno rapito almeno 16 persone dopo aver fatto irruzione in un ristorante della rinomata località turistica messicana di Puerto Vallarta . Lo hanno riferito le autorità dello Stato di Jalisco, precisando che un il gruppo armato è arrivato a bordo di 2 Suv davanti al ristorante La Leche, situato sul grande boulevard che collega la città vecchia all'aeroporto. L'episodio è legato a una guerra tra bande criminali.

Tutte i sequestrati e i loro rapitori sono membri di organizzazioni criminali. Queste persone, ha spiegato il giudice inquirente dello stato di Jalisco Eduardo Almaguer, "non sono turisti o residenti della città che lavorano in attività legali. Siamo praticamente sicuri che tutti siano legati a gruppi criminali".



"I residenti e i turisti di Puerto Vallarta sappiano che abbiamo rafforzato i servizi di sicurezza e che quindi tutti possono continuare nelle loro consuete attività", ha dichiarato via Twitter un responsabile delle forze dell'ordine.