Secondo quanto riportano i media locali, la scossa sarebbe durata oltre un minuto e sarebbe stata avvertita anche in Guatemala. La popolazione si è riversata per le strade temendo crolli



Una seconda forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha fatto seguito a quella di magnitudo 7.2: secondo i rilevamenti dell'agenzia sismologica statunitense Usgs, la replica ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a circa 10 km da Santiago Jamiltepec, nello stato di Oaxaca. Come la prima, anche questa seconda scossa è stata avvertita fino a Città del Messico. Tanta paura, ma nessuna vittima né danni particolare sono stati segnalati per ora.



Ministro dell'Interno salvo per miracolo - Il ministro messicano Alfonso Navarrete ha fatto sapere che l'elicottero su cui stava viaggiando per raggiungere la zona colpita dal violento terremoto si è schiantato nei pressi dell'epicentro del sisma. Sarebbero morte due persona a terra. "Ho saputo che ci sono persone che hanno perso la vita", ha detto il ministro, illeso, senza precisare il numero delle vittime.