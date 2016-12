Messico, folla accoglie l'arrivo del Papa

Dopo lo storico incontro con il patriarca di Mosca Kirill a L'Avana, papa Francesco ha raggiunto Città del Messico. Dopo una breve cerimonia di accoglienza ufficiale all'aeroporto Benito Juarez, il Pontefice è giunto presso la nunziatura apostolica. Il lungo corteo di 22 veicoli che lo ha accompagnato è stato salutato per lunghi tratti da due ali di folla, sempre più numerose via via che la papamobile si avvicinava alla sede della nunziatura.