Messico, due sorelle segregate per 30 anni dai parenti

06:56 - Episodio shock in Messico: due sorelle trentenni sono state liberate dalle autorità dello stato di Chihuahua dopo aver trascorso 30 anni rinchiuse nella stessa stanza della casa dove vivevano con i genitori e tre fratelli. La responsabile della commissione statale per i diritti umani di Chihuahua, ha raccontato alla stampa che le due donne, Francisca Valles Campos, 35 anni, e Luz Ofelia, di 38, sono state tratte in salvo dalla polizia locale.

Le due sorelle sono state ritrovate in condizione pietose. "Nella stanza dove vivevano c'era una puzza atroce, perché erano anni che non si lavavano, e le donne soffrivano di numerose infezioni: una di loro è stata ricoverata per curare alcune ferite. Quando le abbiamo trovate avevano addosso solo una coperta", ha raccontato Corral Shaar.



Non è ancora chiaro il motivo della clausura imposta alle due sorella dal resto della famiglia, ma la stampa locale sottolinea che la situazione di degrado in cui vivevano si spiega anche per il fatto che apparentemente tutti i loro parenti hanno problemi mentali e "nella regione c'è molta ignoranza, e corre da anni il rumore che i narcotrafficanti possono arrivare in qualsiasi momento per portarsi via le ragazze del paese".