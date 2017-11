Messico, ancora violenza donne: 3 sorelle stuprate, muore 12enne

Una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere stata aggredita e violentata insieme alle sue due sorelle di 10 e 11 anni nella loro abitazione di Ciudad Juárez, nel nord del Messico al confine con gli Usa. Il presidente della Commissione nazionale messicano per i diritti umani, Luis Raul Gonzalez Perez, ha reso noto che il numero di donne uccise ogni anno nel Paese è drammaticamente passato da 1.519 nel 1990 a 2.813 nel 2016.

Anche per quanto riguarda gli omicidi comuni, la situazione è a dir poco allarmante. Lo scorso ottobre è stato infatti il mese più violento negli ultimi 20 anni in Messico, con 2.371 casi di omicidio registrati nel paese, secondo cifre ufficiali della Procura Federale. Se comparati con lo stesso mese nel 2016, gli omicidi sono aumentato del 27,4%, e le cifre indicano che ogni ora che passa una persona è uccisa in forma violenta nel Paese.