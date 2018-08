Merkel: "Contraria a reintrodurre servizio militare obbligatorio"

Oltre che in Italia, la possibilità di reintrodurre il servizio militare obbligatorio è tornata d'attualità nelle ultime settimane anche in Germania. Ma il cancelliere Angela Merkel si dice contraria: "Io non vorrei reinserire il servizio militare", ha detto in un'intervista alla TV pubblica Ard. E ha spiegato che la proposta della Cdu è quella non di un anno di militare ma di "un anno di servizio sociale per i giovani a favore dello Stato".