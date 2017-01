May a Trump: "Insieme possiamo ancora guidare il mondo"

Gran Bretagna e Stati Uniti possono ancora "guidare il mondo". E' quanto, secondo i media britannici, Theresa May intende affermare nella sua visita negli Usa, dove incontrerà il neopresidente Donald Trump. La May è in viaggio verso Philadelphia, dove parlerà a una platea di repubblicani, tra cui ci sarà anche il nuovo inquilino della Casa Bianca, per affermare che i due Paesi, tradizionalmente "vecchi amici", devono rafforzare i loro legami.

May è il primo leader a incontrare Trump - Sulla scia della Brexit e dell'elezione di Donald Trump, Gran Bretagna e Usa possono "riscoprire la fiducia reciproca" e "guidare di nuovo insieme" la comunità internazionale. Musica e testo di Theresa May, in viaggio verso Washington per incontrare il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il premier britannico parlerà al "Republican Retreat" di Philadelphia alcune ore prima rispetto al colloqui previsto con il nuovo inquilino della Casa Bianca e sarà il primo leader straniero a incontrare il neo-presidnete statunitense.



I regali per Donald e Melania - Come di consueto, in queste occasioni ufficiali, May porterà un dono a Trump: un Quaich, un antico manufatto scozzese. Per Melania invece è previsto un cesto pieno di prodotti di Chequers (la residenza di campagna del primo ministro del Regno Unito), compresa la celebre torta Bakewell.



Brexit e post-Brexit - I due leader si incontreranno nello Studio ovale e pare che all'ordine del giorno ci sia la discussione di importanti accordi commerciali post-Brexit. E mentre la May viaggia verso Washington, il governo della Gran Bretagna presenta una legge sull'articolo 50 in Parlamento, che avvia formalmente il processo di uscita del Paese dall'Unione Europea.