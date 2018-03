Maxi incendio in un centro commerciale in Siberia: 37 morti, 43 feriti

Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere completamente il rogo. Secondo i media russi, le fiamme sono state domate dopo 12 ore. Il centro commerciale è severamente danneggiato: una parte del tetto e alcuni piani sono parzialmente crollati. Su Twitter circolano alcuni video che mostrano come molte persone per sfuggire alle fiamme si sono buttate dalla finestre. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta penale.



There is a fire in a mall in Kemerovo, Siberia and people jumping from the windows :( pic.twitter.com/a4DMqdPQNS