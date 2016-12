Matteo Renzi a sorpresa in Afghanistan Il premier in mimetica saluta i militari

Visita a sorpresa ai militari italiani in Afghanistan per il premier, Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio, in mimetica, è atterrato a Camp Arena, il quartier generale italiano ad Herat. Poi ha incontrato gli alpini della brigata Julia, il contingente di circa 500 soldati che dovrebbe concludere l'esperienza italiana in Afghanistan, prorogata di qualche mese: "Vi chiediamo uno sforzo in più per la pace", ha detto Renzi.