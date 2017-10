Marsiglia, lʼattentatore visse a lungo in Italia | Arrestato e rilasciato 24 ore prima dellʼattacco

Domenica il killer, armato di coltello, ha pugnalato a morte due ragazze alla stazione Saint-Charles di Marsiglia ed è stato subito ucciso dai militari presenti sul posto. La polizia sta cercando eventuali legami fra l'uomo e le vittime, Mauranne e Laura, due cugine di 20 e 21 anni, una residente nella regione di Lione e l'altra nelle Bocche del Rodano.



La polizia marsigliese è riuscita a risalire ai precedenti del killer grazie alle impronte digitali ritrovate in stazione. Non era schedato come potenziale affiliato dell'Isis e ha soggiornato in Italia. Durante l'arresto a Lione aveva fornito versioni contraddittorie sulla sua vita: in una prima dichiarazione aveva detto di essere nato in Algeria, successivamente in Francia. La Procura francese ha affermato che l'uomo, Hanachi Ahmed, era titolare di un passaporto tunisino. Prima di essere ucciso dai militari, l'aggressore avrebbe gridato Allah Akbar (Dio è grande, ndr).



L'Isis ha rivendicato l'attacco ma il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb, ha dichiarato che bisogna aspettare gli esiti delle indagini per averne la certezza. La modalità dell'attacco suscita infatti qualche perplessità. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano il killer che colpisce una delle donne, si allontana e solo in un secondo momento pugnala la seconda.