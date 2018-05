Telecamera al collo, Khalid Tenni , lo Spiderman del Marocco , registra le sue "passeggiate" sui grattacieli, le arrampicate sulle gru e sui palazzi. Ma l'ultima prodezza stava per essere interrotta dagli agenti che lo avevano scambiato per un ladro, il giovane di 23 anni però è riuscito a fuggire rigorosamente dal tetto dell'edificio sul quale aveva deciso di fare esercizi da equilibrista. L'Uomo Ragno di Rabat ha postato sul suo canale You Tube il video dell'impresa: in meno di un giorno ha fatto migliaia di visualizzazioni .

Nel video si vedono i due uomini in divisa avvicinarsi al giovane che credono un malvivente e chiedergli: "Cosa vuoi dimostrare? Che sei capace di buttarti giù?". Il 23enne ascolta i due agenti, ma poi con un guizzo li beffa e fugge per i suoi amati tetti. "Posso sembrare uno che fa cose pericolose, per me questo è soltanto un gioco che mi aiuta a tenere sveglio il cervello mentre mi alleno", dice Khalid e definisce appunto le sue "passeggiate" nel vuoto "allenamenti per chi non ha bisogno di palestre".