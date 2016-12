Marocco, arrestato un cittadino italiano: "Preparava attacchi per l'Isis"

Le autorità marocchine hanno arrestato un cittadino italiano accusato di preparare attacchi per l'Isis. L'uomo, che non è ancora stato identificato, è stato fermato mercoledì scorso all'aeroporto di Oujda, vicino al confine con l'Algeria. Secondo gli 007 locali risiedeva in Belgio, ma aveva trascorso un lungo periodo a Casablanca dopo il suo arrivo in Marocco nel 2015.