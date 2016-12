Marò, l'Italia chiede il rientro di Girone e la permanenza di Latorre

L'Italia ha chiesto al tribunale internazionale del diritto del mare di Amburgo che, fino alla conclusione del procedimento dell'arbitrato, Massimiliano Latorre possa restare in Italia e Salvatore Girone possa farvi rientro. Chiesta inoltre la sospensione della giurisdizione a carico dei due marò in India. Lo riferisce la Farnesina in una nota.