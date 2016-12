Marò, Girone colpito da febbre Dengue Il padre: "Si sta curando, sta meglio"

Salvatore Girone , nel corso della sua lunga permanenza in India, ha contratto una malattia infettiva tropicale, la Dengue. Lo rivela il padre del marò: "Salvatore ha preso questa infezione e si sta curando - ha detto infatti Michele Girone -. Ora sta un po' meglio, ma non sappiamo come evolverà questa faccenda". Intanto è in programma la partenza per l'India della moglie del fuciliere Vania e dei figli.

Dopo aver rilasciato queste poche brevi dichiarazioni, Michele Girone di "non poter aggiungere altro né parlare con altri cronisti, perché la situazione è molto, molto delicata". "Parleremo - precisa - quando Salvatore sarà tornato in Italia". E conclude:"Al momento vogliamo stare tranquilli".



Ministero della Difesa: "Condizioni non preoccupanti" - "Al momento le condizioni del fuciliere di Marina non destano particolari preoccupazioni e la malattia sta seguendo il normale decorso". Lo rende noto il ministero della Difesa, che annuncia inoltre di aver inviato in India due medici militari. Nel comunicato si legge che "l'invio di due medici militari rientra nella prassi laddove un militare in servizio all'estero abbia problemi e non sia presente una struttura sanitaria militare nazionale a cui appoggiarsi come accade nei vari teatri operativi".



La Corte suprema indiana il 26 agosto ha sospeso tutti i procedimenti giudiziari riguardanti i due marò, "fino a nuovo ordine". La decisione è stata presa a seguito dell'ordinanza emessa il 24 agosto dal Tribunale del Mare di Amburgo. E' stato inoltre fissata una nuova udienza il 13 gennaio 2016, due giorni prima cioè della scadenza del nuovo permesso di sei mesi di permanenza in Italia concesso a Massimiliano Latorre per motivi di salute.