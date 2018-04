Marica Branchesi e Giuliano Testa, l'astrofisica e il chirurgo italiani tra i "magnifici 100" del Time

L'astrofisica urbinate, che viene segnalata nella categoria "pioneers" ("pionieri") con un ritratto firmato da Jeffrey Kluger, lavora nei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare ed è attiva da anni all'interno della collaborazione internazionale di Ligo-Virgo per la rivelazione delle onde gravitazionali.



Il ruolo principale della Branchesi è stato quello di favorire l'unione tra l'astronomia osservativa e la fisica strumentale finalizzata alla scoperta delle onde gravitazionali. In questo modo ha aperto la strada alla cosiddetta astronomia multimessaggero, ossia alla disciplina che prende in esame segnali provenienti da fonti diverse e che tutti insieme potranno delineare una nuova immagine dell'universo.



L'articolo che spiega l'importanza del professor Testa è stato scritto dalla protagonista dell'intervento, rimasta anonima, che grazie al trapianto è riuscita a dare alla luce un bambino nel 2017. Si tratta del secondo caso di nascita dopo un trapianto di utero dopo quello registrato in Svezia nel 2014.