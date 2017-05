Manchester, Theresa May: "Attacco codardo, probabile altro attentato"

3 di 4 Web

Web

Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime

Saffie Rose Roussos, 8 anni, di Tarleton, in Lancashire, era la più giovane dei dispersi. E' stata identificata come seconda vittima dell'attentato al Manchester Arena. Era al concerto di Ariana Grande con la mamma Lisa e la sorella 20enne Ahslee Bromwich, entrambe ricoverate in ospedale. Per la piccola si erano fin da subito diffusi appelli in Rete per il suo ritrovamento